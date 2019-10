Calcio serie C, Ravenna dalla rivelazione Virtus Verona

Dopo il passo falso contro l’Arzignano, il Ravenna mercoledì (ore 18.30) torna in campo in Veneto per fare visita alla rivelazione Virtus Verona. Al momento si registrano come assenti Pellizzari, vittima di una ricaduta sulla caviglia infortunata, e Martorelli, ancora indisponibile ma che è prossimo al rientro forse già da domenica contro il Cesena. Il tecnico Luciano Foschi in conferenza dimostra di non essere sorpreso dal rendimento degli avversari: “Sarà una partita molto complicata con una squadra forte, che viene da tre vittorie consecutive, affronta comunque una squadra che ne ha fatti 6 di punti con squadre di blasone, quindi neanche noi siamo da sottovalutare. Sono certo che i miei ragazzi hanno voglia di reagire e dimostrare che si è trattato solo di un passo falso. Dal punto di vista della prestazione sicuramente ci faremo trovare pronti. La rosa degli avversari è forte, cito solo un Sammarco che l’anno scorso era in serie A. Dobbiamo essere bravi tecnicamente e veloci di testa, dato che mi aspetto una partita impostata molto sull’uno contro uno.”