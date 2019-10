Calcio serie C, Ravenna e Cesena con vista sul derby

Il Ravenna ha presentato le divise alla vigilia del derby più atteso in casa giallorossa. Domenica (ore 15) arriva il Cesena e la squadra di Luciano Foschi debutterà con la divisa rossa. “La paura non deve comunque esistere in questa partita – ha detto l’allenatore del Ravenna – si tratta di una gara che fa storia a sé, avrà strascichi positivi e negativi ma non deve spaventare alla vigilia, anzi”.

Francesco Modesto

Sul fronte Cesena, Francesco Modesto sa che quella del Benelli è una gara importante per la squadra e anche per il suo futuro alla guida dei bianconeri: “Veniamo da un brutto periodo a livello di risultati, ma alleno ragazzi intelligenti che si impegnano al massimo, tutti con la voglia giusta di reagire a questa situazione. Il Ravenna è una squadra tosta, solida ed esperta, ma in questo momento della nostra stagione conterà soprattutto l’aspetto mentale”.