CESENA – E’ già andato sold-out il settore ospiti dello stadio Bruno Benelli in vista del derby di domenica tra Ravenna e Cesena. Sono bastate poche ore di prevendita al Coordinamento per vedere esauriti i 900 biglietti messi a disposizione dal Ravenna ai sostenitori bianconeri: 627 in curva, 146 in parterre e 127 in tribuna laterale. Questi erano gli unici settori riservati ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena. Domani il Coordinamento resterà quindi chiuso.