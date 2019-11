Calcio serie C, “promo tifosi” per Ravenna-Gubbio. Biglietti a 1 euro

RAVENNA. Biglietti a 1 euro con il Gubbio per chi ha riempito il Benelli nel derby. La società chiama a raccolta i tifosi a sostegno della squadra; in occasione della gara di domenica prossiima infatti, è stata indetta una promozione dedicata a tutti i supporter che hanno riempito il Benelli in occasione del derby

contro il Cesena del 27 novembre. “Per ringraziare di tanto affetto e per cercare anche nel supporto dei nostri tifosi la forza per superare questo momento di difficoltà – si legge in una nota della società -, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per la partita del 27 novembre potranno acquistare un biglietto per Ravenna – Gubbio al prezzo di solo 1 euro (Curva Mero e Parterre). La promozione sarà esercitabile esclusivamente presso la prevendita attivata dalla società ai botteghini della Curva Nord nei seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, domenica mattina dalle 9 alle 12. Non sarà necessario presentare il biglietto della gara, basterà il documento di identità per la verifica della presenza. Presso i punti vendita Vivaticket, Online e prima della gara (biglietterie aperte dalle 15:30) i prezzi saranno i medesimi delle altre gare della stagione.