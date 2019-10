Calcio serie C, la prevendita per Vicenza-Cesena

Mercoledì parte la prevendita in vista della gara Vicenza-Cesena, in programma lunedì 7 ottobre (ore 20.45) allo stadio Menti. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili al Coordinamento Club Cesena e presso gli altri punti vendita del circuito Ticketone (sul web: sport.ticketone.it) alle seguenti tariffe: 15 euro (intero), 12 euro (donne e over 60), 10 euro (under 16). Il Coordinamento Club osserverà questi orari: fino a venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Sul circuito Ticketone i biglietti resteranno in prevendita fino alle ore 19 di domenica mentre il giorno di gara le biglietterie resteranno chiuse.