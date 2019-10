Calcio serie C, al via la prevendita per Rimini-Virtus Verona

RIMINI, 3 OTTOBRE 2019 - E’ attiva la prevendita per l’incontro Rimini-Virtus Verona, in programma domenica 6 ottobre allo stadio “Romeo Neri”, con inizio alle ore 17.30. I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini: Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656), Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818). La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.45. Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.