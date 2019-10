Calcio serie C, la prevendita per Fano-Rimini

E' attiva la prevendita per la gara Fano-Rimini, in programma domenica 13 allo stadio "Mancini" con inizio alle ore 15. I tagliandi del Settore Ospiti (Gradinata Ospiti), al costo di € 10 + diritti di prevendita, sono acquistabili on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita:

• Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

• Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

• Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

• Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

• Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica

di San Marino (0549.905767)

I residenti in provincia di Rimini potranno acquistare i biglietti del Settore ospiti fino alle ore 19 di sabato 12.

