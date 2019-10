Calcio serie C, la prevendita di Cesena-Samb

Da mercoledì sul circuito Vivaticket, oltre che on line sul sito vivaticket.it, parte la prevendita in vista di Cesena-Sambenedettese, gara valida per la 9^ giornata del campionato di serie C e in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi domenica 13 ottobre alle ore 15. A Cesena i biglietti saranno disponibili al Coordinamento Club Cesena dove, fino alle ore 12.30 di sabato, gli abbonati potranno acquistare fino a due tagliandi a testa con uno sconto di due euro. Il Coordinamento osserverà i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30, domenica dalle 11 alle 14.

Queste le tariffe per i vari settori (la categoria ridotto si applica a: donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni) maggiorati dei diritti di commissione se acquistati in prevendita:

Tribuna Vip: € 45,00 (ridotto € 31,00; junior under 14 € 5,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; junior € 5,00)

Distinti superiori: € 20,00 (ridotto € 14,00; junior € 5,00)

Distinti inferiori: € 15,00 (ridotto € 10,00; junior € 5,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; junior € 5,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti: € 12,00 (junior € 5,00)