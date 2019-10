Calcio Serie C, al via la prevendita per Ravenna-Cesena

RAVENNA. Avviata la prevendita dei biglietti per il sentitissimo derby di Serie C tra Ravenna e Cesena in programma domenica 27 ottobre alle 15 allo Stadio Benelli. Sfida che torna dopo un decennio; è dal campionato 2008-2009 che le due squadre non si affrontano in campionato. La prevendita sarà attiva presso il Bar Tabacchi Revenge di via Bozzi 5 (Zona Comet), gli altri punti vendita Vivaticket ed anche on-line www.vivaticket.it. Al fine di evitare le code ai botteghini la società giallorossa attiverà un ulteriore punto vendita presso i botteghini della Curva Mero, attivo nei seguenti oggi fino alle 19, venerdì 25 ottobre dalle 16 alle 19 e sabato 26 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Domenica le casse saranno operative dalle 10. La società ravennate spiega anche che “nonostante le errate informazioni circolate in rete questa partita non è giornata giallorossa, pertanto gli abbonamento sono normalmente validi”. I residenti in provincia di Forlì Cesena possono acquistare tagliandi solo per tre settori per un totale di 900 posti: 627 in curva, 146 in curva parterre e 127 in tribuna laterale lato ospiti. Le prevendite al Centro Coordinamento Cesena inizieranno domani alle ore 9. Questi i prezzi in prevendita: Tribuna Corvetta € 34,50 (ridotto € 29,50), Tribuna Laterale Coperta € 19,50 (ridotto € 16,50), Parterre € 14,50 (ridotto € 12,50), Curva Mero € 9,50 (ridotto € 7,50), Under18 € 6,76, Under 14 € 2,60. Al botteghino: Tribuna Corvetta € 35,00 (ridotto € 30,00), Tribuna Laterale Coperta € 20,00 (ridotto € 17,00), Parterre € 15,00 (ridotto € 13,00), Curva Mero € 10,00 (ridotto € 8,00), Under18 € 5,00, Under 14 € 1,00.

Riduzioni per: Donne, Over65 e soci RFC Spa