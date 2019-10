RIMINI. Attiva la prevendita per la gara di Serie C Rimini-Fermana, in programma domenica 27 ottobre allo stadio “Romeo Neri” con inizio alle 17.30. I tagliandi possono essere acquistati alla tabaccheria Pruccoli di viale Vespucci 69 a Rimini (0541 27656) e a Santarcangelo Eventi in via Pascoli 22 a Santarcangelo (0541 623818). La biglietteria dello stadio sarà aperta sabato, dalle 10 alle 12, e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.45.