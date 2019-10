Calcio Serie C, Nocciolini gol al 93': il Ravenna vince a Trieste

TRIESTE - Colpo preziosissimo del Ravenna, che vince in casa della Triestina grazie ad una perfetta prova difensiva e a una buona dose di fortuna, materializzatasi in due legni alabardati e al gol di Nocciolini al 93'. I giallorossi, in formazione rimaneggiata, giocano una gara prettamente difensiva, sprecano un'occasione d'oro al 57', quando Nocciolini si avventa su un retropassaggio di Cernuto per Offredi ma calcia fuori sull'uscita del portiere. Poi è assedio giuliano, con la traversa superiore colpita da Ferretti e il palo centrato da Mensah. Finale folle. Storia del minuto 93: giuliani tutti avanti, Nigretti pulisce l'area ma la palla arriva al terzino di casa Scrugli, che dalla trequarti offensiva va a cercare un retropassaggio a Offredi finendo per servire Nocciolini, che di prima, sull'uscita del portiere a 40 metri dalla porta, insacca comodamente. Gli altri risultati delle gare già giocate: Vis Pesaro-Fermana 1-1, Reggiana-Gubbio 1-1, Sambenedettese-Piacenza 4-2, Sudtirol-Modena 4-3.

