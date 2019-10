Calcio serie C, Modesto: “Cesena, ora si riparte”

Dopo il pareggio con annessi fischi nel derby contro il Rimini, è un Francesco Modesto sereno e concentrato quello che si è visto in conferenza stampa alla vigilia di Cesena-Sudtirol (mercoledì ore 18,30, stadio Manuzzi). “Sappiamo bene che Cesena è un ambiente dove ci sono grandi aspettative – ha detto il tecnico calabrese – e riportare la giusta fiducia attorno alla squadra è un bene per tutti, perché qui il Cesena è un bene di tutti. Domenica a Rimini abbiamo preso fischi che posso anche non condividere, ma che è giusto accettare, anche perchè il nostro pubblico durante le partite è sempre encomiabile a sostenerci. Ora si riparte e ci aspetta un avversario di valore come il Sudtirol, che ormai da anni gravita nelle zone alte della classifica in C, ma dobbiamo pensare innanzi tutto a noi stessi. Siamo noi che dobbiamo invertire la rotta e cambiare il modo di pensare della gente. Sono certo che se saremo all’altezza, il nostro stadio sarà pronto a sostenerci”.