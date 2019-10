Calcio serie C, Modesto: "Cesena, occhio alla Samb"

Il Cesena si appresta a sfidare la Sambenedettese (domenica ore 15 stadio Manuzzi) con 4 assenze per i forfait degli infortunati Cortesi, Russini, Franchini e Ricci. I marchigiani di Paolo Montero sono la rivelazione di questo inizio di campionato e in sala stampa l'allenatore bianconero Francesco Modesto li circonda di rispetto: "I risultati che hanno ottenuto sono legati alle prove di giocatori molto bravi e di un allenatore che sa dare molto sul piano tecnico e caratteriale come Montero. Vengono da una bella striscia di risultati utili e da una vittoria per 4-2 che li ha ulteriormente caricati. E' una squadra strutturata in modo diverso dalla nostra e dovremo essere bravi ad affrontarla facendo valere le nostre qualità. Veniamo da una buona prestazione a Vicenza, dove però non abbiamo fatto punti: è stata una gara in cui abbiamo fatto bene, ma come è normale, in settimana abbiamo analizzato quello che non è andato per continuare il nostro percorso di crescita".

