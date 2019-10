Calcio Serie C, Modesto: "Cesena, che esame"

Il Cesena avrà un lunedì sera impegnativo a Vicenza (ore 20.45) in casa dei biancorossi guidati dall'ex Domenico Di Carlo. I bianconeri non avranno gli infortunati Ricci, Cortesi e Russini e Francesco Modesto è consapevole della difficoltà dell'impegno: "Ci aspetta una trasferta dura come quella di Padova, in casa di un avversario con caratteristiche diverse rispetto al Padova, ma con il medesimo obiettivo, quello di vincere. Per la prima volta in questa stagione saremo di scena su un campo piuttosto caldo, con il fattore campo contrario, ma è una situazione che dobbiamo sapere gestire a nostro favore. In casa abbiamo il vantaggio di giocare al Manuzzi, con un grande clima che ci carica e che fa da stimolo anche a chi ci viene a fare visita. Ecco, questo deve accadere anche a noi a Vicenza: giocare un clima caldo deve darci nuovi stimoli per fare ancora meglio".

