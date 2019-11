Calcio serie C, mercoledì Ravenna-Cesena in coppa Italia

Mercoledì sera alle 20.30 si rinnova in Coppa Italia il derby Ravenna-Cesena, valevole per il secondo turno. Per quanto riguarda i tifosi ospiti, è iniziata la prevendita al Coordinamento Club Forza Cesena e sul circuito Vivaticket. I tifosi del Cesena residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti ai seguenti prezzi già comprensivi dei diritti di prevendita: intero a euro 6,76, ridotto under 14 a 1,67. I tagliandi potranno essere acquistati entro le ore 19 di martedì mentre il giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse. Il Coordinamento Club osserverà questi orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.