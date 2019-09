Calcio Serie C, l'Imolese si arrende anche alla Virtus Verona (1-3)

Niente da fare per l'Imolese, sconfitta al Galli anche dalla Virtus Verona. I rossoblù iniziano seriamente a pensare che la salvezza saràdura. I padroni di casa cominciano meglio e si portano in vantaggio con Belcastro su punizione al 21', ma dopo 5 minuti Magrassi di testa pareggia. Il patatrac arriva 32': Padovan (già ammonito per simulazione in avvio) salta col braccio alto in area, colpisce Odogwu al volto e viene espulso. L'Imolese va sotto prima della pausa, visto che Cazzola al 36' raccoglie una respinta corta di Rossi su punizione di Manfrin da destra. A inizio ripresa Coppitelli pesca dalla panchina, ma appena la Virtus Verona torna in attacco, la chiude con Jacopo Rossi. Nel finale Gianmaria Rossi evita il poker con due belle parate su Odogwu e Danieli, ma così si va poco avanti per i rossoblù.

