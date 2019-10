Calcio Serie C, anche l'Imolese aderisce alla giornata dei nonni

IMOLA - Dopo il Rimini, anche l'Imolese, l'altra formazione romagnola che sarà impegnata in casa nell'ottava giornata di campionato, ha aderito all'iniziativa della Lega Pro, che ha deciso di dedicare l’8ª giornata di campionato ai nonni. I biglietti d’ingresso per la gara con il Fano costeranno quindi un solo euro per i nonni e per i nipoti che decideranno di assistere insieme ad un incontro, il primo di Atzori al Romeo Galli, fondamentale per il futuro dell'Imolese.

