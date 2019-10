Calcio serie C, Sall-gol: gran colpo dell'Imolese a Fermo (0-1)

Imolese vince la sua prima partita dell'anno (0-1) nel modo più imprevisto, ovvero con un gol di un 2000 (Sall) praticamente all'esordio in C (aveva già giocato appena 18'). Gara inguardabile quella di Fermo con zero gioco è tanti lanci lunghi fra 2 squadre in difficoltà.Alla fine,con la Fermana in 10 per rosso a Manè,sorride l'Imolese di Atzori per 3 punti di speranza grazie al colpo di testa di Sall sui titoli di coda di un match davvero poco spettacolare.

