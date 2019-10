Calcio serie C, Juanito Gomez si è aggregato al Rimini

RIMINI, 9 OTTOBRE 2019 - L'attaccante argentino, 34 enne, Juanito Gomez si è aggregato al Rimini. Dal passato importante, ha giocato con il Verona per tre anni in serie A per esempio, Juanito Gomez si allenerà tutti i giorni con i biancorossi e se convincerà sarà tesserato a gennaio.