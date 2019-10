Calcio Serie D, impresa Forlì: 1-1 con il Mantova

FORLI' - Un Forlì quasi perfetto riesce a fermare, nel match giocato alle ore 17, sull'1-1 il Mantova, che fino a oggi aveva sempre vinto. I biancorossi, che perdono anche il portiere Baldassarri per infortunio nel riscaldamento, vanno sotto dopo un quarto d'ora su rigore trasformato da Scotto, ma sono bravi a rialzarsi e pareggiano prima del riposo con Gomez. Ottimo Forlì anche nella ripresa: concede al Mantova solo un'occasione (doppia) sventata dal portiere De Gori e dal terzino Zamagni e al 91' sfiora il gol vittoria con Ballardini. Applausi al Morgagni. Bene anche le altre romagnole del Girone D, con il primo successo dell'Alfonsine (1-2 in casa del Franciacorta grazie alle reti di Saporetti e a Santucci) e i pareggi di Sammaurese (1-1 interno con il Progresso) e Savignanese (0-0 a Breno). Nel Girone F, 1-1 esterno del Cattolica SM in casa del Chieti.

