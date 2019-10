Calcio serie C, Imolese, vittoria capolavoro (2-1) – VIDEO

Prima vittoria casalinga dell’Imolese, che supera 2-1 in rimonta il Carpi e lascia l’ultimo posto in classifica. Primo tempo di marca biancorossa, con la squadra di Atzori che fa una gran fatica a rendersi pericolosa. Al 19′ Jelenic colpisce un palo clamoroso dalla distanza, poi al 24′ ci prova di testa senza fortuna. L’Imolese fatica a creare gioco e l’unica parvenza di occasione è al 36′, quando Sabotic in area anticipa Valeau su cross basso da sinistra di Ingrosso. Carpi in gol al 43′. Jelenic se ne va a sinistra e cross basso in modo perfetto per la scivolata vincente di Vano. Nella ripresa Atzori inserisce dalla panchina Belcastro e Tentoni per cercare una pericolosità maggiore e proprio Belcastro pareggia al 64′ con una splendida punizione dal limite dell’area. Entra anche Padovan e all’80’ realizza un magnifico gol con un sinistro sotto l’incrocio a finalizzare un pregevole contropiede. Al 90′ prodigiosa parata di Rossi su Jelenic. Nell’altro anticipo serale: Triestina-Fano 1-0

Classifica: Vicenza 27; Padova 26; Sudtirol 25; Reggio Audace 23; Carpi 20; Virtus Verona, Triestina, Piacenza e Feralpi Salò 19; Sambenedettese 18; Modena, Vis Pesaro e Ravenna 14; Cesena e Fermana 12; Gubbio e Fano 10; Rimini e Imolese 9; Arzignano 8.