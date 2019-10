Pin it

Un rigore di Ceccarelli all’81’ regala una meritata vittoria alla Feralpi Salò in casa di una Imolese che si conferma inconcludente in attacco. Anche i lombardi hanno concluso pochissimo, ma per la squadra di Atzori si registra solo una conclusione di Padovan senza esito. Poi un fallo netto di Schiavi che trattiene Scarsella porta al penalty che decide la gara.