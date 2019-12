IMOLA Con un guizzo di Vuthaj al minuto 92 l’Imolese agguanta la Sambenedettese che era passata in vantaggio al 49′ con Rapisarda. Un punto importante per i rossoblù nella giornata numero 17 del campionato di Serie C Girone B perché permette di muovere ancora la classifica. E mercoledì al Galli si giocherà il recupero Imolese-Triestina