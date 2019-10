Calcio Serie C Girone B, Rimini-Cesena: settore ospiti sold out

CESENA - Al Coordinamento Cesena è stato venduto poco prima delle 16.30 il biglietto numero 1.282 del settore ospiti del Romeo Neri: la curva Ovest è quindi esaurita e in vista del derby di Rimini non ci sono più tagliandi a disposizione per i tifosi bianconeri residenti nella provincia di Forlì-Cesena, visto che negli altri settori non possono essere ammessi. Questa mattina, intanto, Modesto ha fatto disputare una partitella in famiglia a squadre miste con qualche novità in vista della sfida di Rimini. Oltre agli infortunati Cortesi e Russini, erano assenti anche il febbricitante Pantaleoni e Franchini: gli esami strumentali hanno confermato che il dolore che accusa è dovuto a una "contusione al vasto laterale della coscia destra" e la sua presenza per Rimini resta in dubbio. Niente partitella neppure per Sabato (deve gestirsi dopo il violento colpo al costato rimediato da Agliardi contro l'Imolese) e Valeri (contusione ad una tibia).

