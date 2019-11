Calcio serie C girone B, Modesto: “Cesena, si volta pagina”

“Ravenna per noi deve essere stata come la prima giornata di campionato e la reazione che ho visto dalla squadra mi fa ben sperare”. Così il tecnico Francesco Modesto alla vigilia della trasferta di Fermo (domenica, ore 17.30 stadio Recchioni) con il suo Cesena che proverà a tornare alla vittoria dopo un mese di ottobre avarissimo di soddisfazioni. I bianconeri non avranno gli infortunati Cortesi e Russini e non è partito nemmeno Brunetti, colpito in settimana da un grave lutto familiare. Aggregato invece Roberto Sabato nonostante i problemi ad una costola. “Affrontiamo un avversario complicato che ha da poco cambiato allenatore – ha detto l’allenatore del Cesena – ma noi ci siamo allenati bene e la squadra ha voglia di confermare i suoi progressi”.