Calcio serie C girone B, il Cesena conferma Marson tra i pali

“Gioca Marson”. L’unico indizio certo sulla formazione titolare del Cesena contro la Reggio Audace (sabato sera ore 20.45, stadio Manuzzi) lo dà direttamente Francesco Modesto in conferenza stampa. “Leonardo ha ritrovato il campo contro il Ravenna in Coppa Italia e ora vogliamo vederlo con continuità, sulla scia di quello che ci eravamo proposti di fare in estate. Non è una scelta legata al momento, ma solo il rispetto di un progetto che avevamo in testa a fine mercato e ne ho parlato anche con Federico (Agliardi, ndr) per spiegargli la mia decisione”. Contro la Reggio Audace saranno indisponibili il lungodegente Cortesi, poi Russini che rientrerà in gruppo a tutti gli effetti da martedì e infine Sabato.