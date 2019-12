Calcio serie C, Franco-gol e il Cesena brinda ai tre punti

Il Cesena cancella la pesante sconfitta contro il Fano e torna al successo espugnando il Menti, tana dell’Arzignano (0-1). Il gol-vittoria lo segna il migliore in campo, Mimmo Franco, con un colpo di testa al 17’. Un minuto dopo Marson salva su… Sabato che rischia l’autorete, poi il Cesena controlla e rischia solo su un tiro di Ferrara. Nella ripresa Valeri si divora lo 0-2, imitato nel finale da Zerbin, ma la porta del Cavalluccio rimane chiusa per una vittoria piena e meritata. Tre punti per chiudere al meglio l’andata dopo una gara poco spettacolare.