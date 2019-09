Calcio Serie D, un solo punto per le romagnole

FORLI' - Inizio di campionato negativo per le romagnole di Serie D: in cinque raccolgono un solo punto, quello del Forlì, che sotto 0-2 al 78' contro il Franciacorta (gol di Rossi e Zugno), riesce a pareggiare con le reti di Bonandi all'81' e di Minella all'89'. Ko le altre tre squadre del Girone D: harakiri della Sammaurese, che avanti 0-2 a fine primo tempo in casa del Mezzolara (doppietta di Pieri), viene avvicinata da Papaianni all'82', raggiunta all'87' dal classico gol dell'ex (Maioli) e superata al 95' da Negri. Anche la Savignanese si illude con un gol di Guidi ma poi crolla in casa della Correggese (4-2 finale, con Longobardi che al 79' aveva avvicinato i gialloblù sul 3-2). Infine, l'Alfonsine non ripete la partenza lanciata dello scorso anno, quando al debutto in Eccellenza vinse 0-1 in casa del Progresso. Quest'anno in D a partire alla grande è il Progresso, che si impone 2-1

I risultati: Correggese-Savignanese 4-2, Fanfulla-Vigor Carpaneto 2-2, Fiorenzuola-Breno 2-0, Forlì-Franciacorta 2-2, Mantova-Calvina 5-1, Mezzolara-Sammaurese 3-2, Progresso-Alfonsine 2-1, Sasso Marconi-Lentigione 2-3. Domani sera Crema-Ciliverghe.

Nel Girone F, il Cattolica Sm perde 3-1 in casa di un Matelica favorito per il salto tra i professionisti. A dare il primo dispiacere a Cascione è Alessandro Peroni, suo compagno di squadra anno scorso al Santarcangelo, che all'10' firma l'1-0 e al 18' offre a Leonetti la palla del 2-0. Il Cattolica si avvicina con Rizzitelli al 67', fallisce con Merlonghi l'occasione per il 2-2 al 69' e viene poi steso definitivamente dall'ex Pineto, Tomassini, al 76'.

