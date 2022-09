Calcio serie D, un mercoledì d’oro per United Riccione, Forlì e Sammaurese

RIMINI, 28 SETTEMBRE – Per due minuti il Forlì ha accarezzato il sogno di essere primo da solo dopo la vittoria in casa dello Scandicci (1-2): in gol Elia Ballardini e Tascini. Poi il pari della Giana Erminio al 97′ con la Pistoiese che era passata in vantaggio al 95′ ha tolto il primato solitario ai Galletti ma non il primato visto che ora lo condividono con i lombardi. Vittoria da urlo dello United Riccione che passa per 3-2 a Sorbolo contro un Lentigione ormai lontano parente di quello degli ultimi due anni. A bersaglio Padovan, Abonckelet e Ferrara. Bene anche la Sammaurese che piega il Carpi al “Macrelli”: decisivo un guizzo del solito Merlonghi. Infine pari del Ravenna in casa contro il Fanfulla: ospiti avanti subito con Rosa, pari al 79′ di Guidone su calcio di rigore.