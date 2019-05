Calcio Serie D Girone F, curva del Cesena in festa a Giulianova

GIULIANOVA, 5 MAGGIO 2019 - Aria di festa in Abruzzo per i tifosi del Cesena, con la ripresa tra Real Giulianova e Cesena che sta diventando pura accademia. Il vecchio stadio Fadini di Giulianova accoglie l'ultima giornata tra Real Giulianova e Cesena. Si parte al cloroformio poi il Cesena la sblocca al 12': lob di Tonelli per Alessandro che entra in area e di destro gonfia la rete. Il Giulianova reagisce e pareggia con un gran destro alla mezzora del capitano Tozzi Borsoi. Segue una ampia fetta di gara spenta, sotto i cori di festa dei 1.200 tifosi bianconeri al seguito dei ragazzi di Angelini.

Il gol dello 0-1 di Danilo Alessandro (Zanotti)