Calcio Serie C, Coppitelli esonerato: l'Imolese ad Atzori

IMOLA - Nella notte l'Imolese ha preso la decisione di esonerare il tecnico Federico Coppitelli. La notizia filtra da ambienti vicini al club rossoblù, che ha comunicato la decisione al tecnico ma che non ha ancora ufficializzato la notizia. In attesa di comunicato, filtra già anche il nome del nuovo allenatore: è Gianluca Atzori. Il tecnico di stanza a Ravenna dovrebbe però prendere possesso della panchina solo lunedì, mentre domenica a Cesena a guidare i rossoblù dovrebbe essere il tecnico della Berretti, Francesco Sintini. Ma è tutto in divenire. Seguiranno aggiornamenti.