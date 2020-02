Calcio Serie D, clamoroso: Oscar Farneti lascia la Savignanese

SAVIGNANO SUL RUBICONE – E’ terminata oggi all’ora di pranzo, dopo 14 anni e 7 mesi, l’avventura di Oscar Farneti sulla panchina della Savignanese. Il “Ferguson della Romagna”, che prima del 2005 aveva guidato la Savignanese per altre due stagioni (questa era in totale la diciassettesima), ha rassegnato le dimissioni, che sono state accettate. Nell’estate 2018, dopo aver portato la Savignanese per la prima volta in Serie D, era stato nominato cittadino onorario di Savignano sul Rubicone. La Savignanese, ultima nel Girone D di Serie D dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa del Ciliverghe, sta ora cercando un nuovo tecnico: probabile che domenica in panchina possa andare il direttore generale Franco De Falco.