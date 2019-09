Calcio serie C, Cioffi: "Rimini a Modena senza paura"

Un derby emiliano insidioso in vista per il Rimini, atteso domenica dalla trasferta al Braglia di Modena.

"Dobbiamo giocare come sappiamo, andremo a Modena per fare la nostra partita". E' quanto affermato da Renato Cioffi verso Modena, con il tecnico biancorosso che inizialmente fa un passo indietro e torna sul pareggio casalingo colto mercoledì con il Gubbio. "Dopo il vantaggio iniziale abbiamo sbagliato a non premere per cercare subito il secondo gol, in quelle circostanze normalmente l'avversario va in difficoltà e noi avremmo dovuto approfittarne. Loro sono stati bravi nel palleggio, hanno elementi importanti, dato che però è la seconda volta che andiamo in vantaggio e ci facciamo raggiungere dobbiamo sicuramente migliorare sotto alcuni aspetti. Non dobbiamo farci prendere dall'apprensione, non possiamo speculare o cercare di gestire il risultato. Pur con i giusti equilibri, senza riversarci in avanti in maniera sconsiderata, dobbiamo continuare a essere propositivi e attaccare. La miglior difesa è, appunto, l'attacco".

Si passa all'avversario di turno, l'ambizioso Modena. "Pur essendo partiti con molto anticipo rispetto a noi e avendo costruito un organico per centrare ben altri obiettivi hanno i nostri stessi punti. Troveremo una squadra che vorrà fare risultato, dalle grandi qualità tanto che si permette di tenere in panchina giocatori del calibro di Ferrari e Sodinha. Hanno elementi quali Zaro o lo stesso Perna che ha militato una vita in B e anche in Serie A. Giocheremo su un palcoscenico importante e davanti a un grande pubblico, anche se questi credo siano stimoli in più per fare bene".

Il tecnico del Rimini indica la strada ai suoi ragazzi. "Dobbiamo giocare da squadra, sempre, nel bene e nel male. E tenere presente che le partite terminano al 95', dunque non dobbiamo mai mollare e sino al triplice fischio mai darci per vinti. Poi è chiaro che ci sono anche gli avversari o gli episodi a determinare l'andamento di una gara. Noi però dobbiamo scendere in campo per fare la partita, per giocare come sappiamo e con lo spirito che deve essere sempre battagliero. In questo modo, come abbiamo dimostrato, siamo in grado di giocarcela contro ogni avversario".