Calcio Serie C, Cesena a Vicenza senza Russini

CESENA - Il Cesena ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione in vista della sfida di Vicenza. A Villa Silvia non era presente Simone Russini, impegnato al centro L'Eau per riprendersi dopo il guaio muscolare al quadricipite sinistro (un piccolo versamento con edema) rimediato domenica contro l'Imolese. Da escludere un recupero per lunedì sera: se non ci saranno complicazioni, Russini potrebbe rientrare contro la Sambenedettese. Allenamento differenziato per Roberto Sabato, che però è recuperabile, mentre è tornato in gruppo Matteo Cortesi, assente domenica perché influenzato. Infine, a dirigere Vicenza-Cesena, in programma lunedì sera alle ore 20.45 allo stadio Romeo Menti, sarà Alberto Santoro di Messina, che avrà come assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: