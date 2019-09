Calcio serie C, il Cesena soffre ma supera l'Imolese (1-0)

Vittoria sofferta per il Cesena, che torna a conquistare tre punti grazie al gol di Butic contro una buona Imolese.

L'Imolese targata Atzori parte col 4-3-2-1 e l'impatto dei rossoblù non è male, con Tentoni che prova il tiro e Agliardi blocca. I bianconeri salgono di tono e il Cesena sblocca la gara al 15' con Butic, che in tap-in gonfia la rete dopo una respinta di Rossi su tiro di Russini. Il Cesena tiene bene il campo ma non trova il raddoppio e al 53' ringrazia l'incrocio dei pali che respinge la perfetta parabola di Provenzano su punizione. Subito dopo l'Imolese reclama un rigore per un contatto dubbio in area Sabato-Vuthaj ma l'arbitro fa proseguire. La squadra di Modesto progressivamente si sgonfia e all'82' Agliardi è bravo a deviare in angolo su bordata di Latte Lath. E' l'ultima emozione e dopo 5' di recupero fa festa il Cesena.