Calcio serie C, Cesena: serio infortunio a Cortesi

Un brutto infortunio alla caviglia destra ha messo ko Matteo Cortesi durante l'allenamento di questa mattina. Nelle prossime ore il centrocampista bianconero sarà sottoposto ad accertamenti ma l'infortunio non sembra una cosa da poco. In difesa anche Luca Ricci va verso il forfait per Vicenza, da valutare Roberto Sabato. Sicuro assente Simone Russini.