Calcio Serie C, Cesena: escluse lesioni per Russini

CESENA - Questa mattina Roberto Sabato e Simone Russini, giocatori del Cesena usciti per infortunio nel derby con l'Imolese, hanno sostenuto esami strumentali alla clinica Villa Orchidee di Forlì. Vittima di un trauma toracico, Sabato ha eseguito una radiografia che ha escluso lesioni scheletriche. L'ecografia a cui si è sottoposto Russini ha escluso lesioni muscolari, mostrando solo un piccolo versamento con edema all’altezza del quadricipite sinistro. Da mercoledì, giorno di ripresa degli allenamenti, le condizioni di Russini verranno monitorate quotidianamente. Probabile, però, che la sua assenza si limiti alla sfida di Vicenza in programma in posticipo lunedì 7 ottobre alle ore 20.45.