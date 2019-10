Calcio serie C, il Cesena verso il derby... prepara la piadina

In avvicinamento al derby di Rimini, i giocatori del Cesena si travestono da cuochi e preparano la piadina. Nella serata di martedì 15 ottobre, presso il ristorante "Rosa dei venti", si è tenuta la classica festa del Club del Passatore di Forlimpopoli (affiliato al Coordinamento) con la partecipazione di oltre 120 tifosi. Il Cesena Fc era rappresentato dal presidente Corrado Augusto Patrignani, dal Club manager Alberto Santarelli e dai giocatori Luca Ricci- ormai forlimpopolese doc, Manuel Sarao, Giacomo Zecca e Alessio Zerbin.

Durante la festa si è tenuta anche una simpatica sfida e i concorrenti erano i giocatori e la dirigenza che si dilettavano nel preparare un classico piatto della tradizione romagnola: la piadina romagnola, assieme alle azdore romagnole, dove alla fine ha trionfato Manuel Sarao.



Non poteva poi mancare la classica lotteria. I trentacinque premi in palio, sono stati distribuiti dalla sorte tra i partecipanti presenti, tra cui due primi premi che consistevano in due maglie ufficiali del Cesena della stagione in corso. Nella conclusione della serata è stata consegnata una maglia del Cesena dagli ospiti alla presidentessa del Club del Passatore Alessandra Rossi e alla vice Graziella Galli.