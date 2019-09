Calcio Serie C, la capolista Padova piega 1-0 il Cesena

La capolista Padova (quarta gara di fila senza gol subiti) conferma la sua solidità e supera 1-0 il Ceserna. Avvio di gara subito interessante e Cesena vicino al gol al 2': pressing alto di Valencia e Borello ha lo sparo buono, ma calcia alto. Il Padova però si conferma squadra cinica ed esperta e al 7' passa in vantaggio: Fazzi da destra fa viaggiare Soleri che sullo scatto sorprende Sabato e infila Agliardi con un preciso diagonale di destro. I veneti prendono fiducia e al 19' Agliardi è bravo a mandare in angolo in tuffo una precisa punizione a giro di Ronaldo, poi al 41' Butic fa quasi gridare al gol il pubblico ospite, con un sinistro a giro che finisce fuori di pochissimo. L'ultima occasione del primo tempo è però del Padova con un'altra conclusione fuori di Soleri al 43'.

Nella ripresa il Padova si difende con grande esperienza e il Cesena ha una parvenza di pericolosità solo al 52' con un colpo di testa alto di Butic, per il resto c'è solo lavoro per Agliardi su due punizioni di Ronaldo.