Calcio serie C, un punto a testa tra Cesena e Piacenza (1-1)

Il Cesena strappa un buon punto nel derby del Manuzzi contro il Piacenza (1-1). I bianconeri cominciano bene e al 4' scheggiano la traversa con Zecca, poi il Piacenza prende in mano i ritmi della gara e al 31' trova il gol del vantaggio con il colpo di testa dell'ex Paponi. Nella ripresa il Cesena reagisce e trova un meritatissimo pareggio al 12': filtrante di Sarao per il taglio di Zecca, che fulmina Del Favero. Poi lo stesso Sarao si divora il gol-vittoria, imitato nel finale da Cacia, che spreca un ghiotto contropiede. Per il Cesena, che sale a quota 7 punti in classifica, è il terzo risultato utile consecutivo.

