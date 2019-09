Calcio serie C, un giusto pareggio per il Rimini (1-1)

La squadra di Cioffi continua a muovere la classifica e lo fa contro una aspirante grande del campionato come il Sudtirol. Il Rimini si illude con un guizzo di Gerardi in avvio di ripresa ma al 72’ e’ ripreso da un rigore di Morosini. Finisce 1-1 con il Sudtirol una gara lenta nel primo tempo e più vivace nella ripresa per un verdetto nel complesso giusto