Calcio Serie C, spettacolo Cesena: 3-2 alla Triestina

CESENA - Il Cesena va sul 2-0 con l'uomo in più, viene ripreso ma con un rigore di Sarao al 90' piega la Triestina al Manuzzi per un 3-2 che vale il primo successo interno del campionato. Una prestazione sontuosa per i bianconeri. I giuliani partono a mille e nei primi minuti tentano di assediare l'area bianconera ma alla prima azione d'attacco gli uomini di Modesto passano con un gol da antologia al 7'. Sabato intercetta, Valencia completa il recupero, De Feudis innesca Borello che avanza e premia la sovrapposizione interna di Capellini: palla di prima a rimorchio per Zecca che con un destro rasoterra di prima intenzione batte Matosevic. Una Triestina colpita a freddo si rimette all'attacco: all'11' tunnel su Valeri di Gatto, che prende il fondo e, complice un rimpallo su Brignani, pesca dall'altra parte l'ex Granoche che fallisce incredibilmente l'appoggio a porta vuota. Anche il Cesena attacca, anzi arrivano due occasioni ravvicinate per il 2-0: al 25' Borello trova Brignani su punizione, sulla zuccata del 5 Matosevic devia la palla sul palo. Pochi secondi dopo ancora Borello libera in area Butic, sulla cui conclusione è ancora bravo il numero uno ospite. Il Cesena inizia la ripresa alla grande e dopo un palo di Ricci (colpo di testa su corner di Borello) e un contropiede 4 contro 2 sprecato, arriva anche ad avere l'uomo in più dal 63' (fallo di Malomo su Zecca lanciato verso il 2-0) per poi raddoppiare al 66': Rosaia recupera, Valencia mette le ali a Zecca, che trasforma l'azione e con gran cambio gioco libera Borello che col destro la mette sotto la traversa. Sembra fatta, invece no: passano 5 minuti e su un tiro sbagliato di Beccaro arriva la deviazione vincente di Giorico.

Il Cesena avrebbe bisogno di un time-out e invece arriva il 2-2 ancora casuale: corner, tiro al volo masticato da Ferretti su cui Granoche allunga il polpaccio deviando alle spalle di Agliardi. Il Cesena ci prova ma non sfonda e quando il 2-2 sembra congelato Zecca sgasa a sinistra, dribbla Codromaz che lo stende in area. Rigore netto che Sarao trasforma mandando in visibilio il Manuzzi e regalando al Cesena una vittoria strameritata.