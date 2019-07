Calcio serie C, si parte con il derby Rimini-Imolese

Diramato il calendario di serie C 2019-2020. Nella prima giornata di domenica 25 agosto si parte con il derby Rimini-Imolese al Romeo Neri. Il Cesena debutta in trasferta a Carpi, mentre il Ravenna inizia sul campo della Fermana.

Nella seconda giornata (1 settembre), debutto casalingo per il Cesena contro la Vis Pesaro, poi da segnalare Feralpi Salò-Rimini, Imolese-Arzignano e Ravenna-Reggio Audace. Ravenna-Imolese alla quinta giornata (22 settembre). Domenica 29 settembre Cesena-Imolese al Manuzzi. Il classico derby Rimini-Cesena si vedrà alla decima giornata (20 ottobre). Una settimana dopo, domenica 27 ottobre, ecco Ravenna-Cesena al Benelli.