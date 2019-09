Calcio serie C, sabato i tifosi del Cesena in corteo allo stadio

I tifosi del Cesena hanno annunciato la riproposizione di una iniziativa che qualche anno fa ottenne un buon successo. Così per sabato prossimo hanno organizzato un corteo per raggiungere lo stadio verso Cesena-Piacenza, in programma alle 20.45. "La squadra sembra inizi ad ingranare - si legge in un comunicato della curva Mare - il tifo è praticamente da brividi; quale miglior modo di alimentare l'entusiasmo se non stringersi tutti insieme e creare un corteo bianconero che infiammi la città? A tal proposito, sabato 21 settembre prima della partita contro il Piacenza tutti i seguaci del Cavalluccio si uniranno in corteo con sciarpe, bandiere, stendardi e due aste che poi andranno a colorare il Manuzzi. Ci troveremo tutti alle ore 18 nel piazzale della stazione, per partire poi alla volta del nostro amato stadio. Invitiamo la città e la tifoseria intera a mettersi in marcia spalla a spalla con l’obiettivo primario di compattarci oltre che allo stadio anche per le strade, e perché no, anche per caricarci per la partita".

