Calcio serie C, Rimini: 9 gol in amichevole

E' terminato con 9 reti, e diverse buone indicazioni per Renato Cioffi,

l'allenamento congiunto con il Bellaria Igea Marina che questo pomeriggio, sul rettangolo verde di San Vito, il Rimini ha effettuato in preparazione alla trasferta in programma sabato nella tana del Carpi. Tutti a disposizione del tecnico biancorosso, compresi Arlotti e Scappi, quest'ultimo tornato subito in campo dopo la ferita sulla fronte rimediata nel finale del match giocato domenica scorsa a Vicenza. Nella prima frazione sono andati a segno Silvestro e lo stesso Scappi, nella ripresa tripletta per Petrovic e poker di Gerardi.

Queste le due formazioni schierate dai biancorossi.

RIMINI primo tempo (3-5-2): Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Arlotti, Palma,

Candido, Van Ransbeeck, Silvestro; Zamparo, Ventola. All.: Cioffi.

RIMINI secondo tempo (4-3-3): Sala; Finizio, Oliana, Messina, Picascia;

Cigliano, Montanari, Lionetti; Petrovic, Gerardi, Bellante. All.: Cioffi.