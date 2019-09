Calcio serie C, Ravenna-Cesena il 6 novembre in Coppa Italia

La Lega Pro ha comunicato gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C in programma mercoledì 6 novembre, quando si giocheranno le gare Piacenza-Imolese e Ravenna-Cesena. La formula prevede gara secca con eventuali supplementari e rigori. Le vincenti si sfideranno negli ottavi di finale in programma mercoledì 27 novembre.