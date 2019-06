Calcio Serie C, Ravenna avanti con Selleri

Il Ravenna va avanti con Alfonso Selleri e ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista, che si lega ai giallorossi per la quarta stagione consecutiva.

"Mi sono confrontato con il Direttore ed il Mister su questa stagione e sugli

obbiettivi per la prossima - ha detto Selleri attraverso il sito della società - ed Il rinnovo è venuto naturale. Ravenna è come una seconda famiglia per me, allontanarmi dalla società, dai tifosi era veramente complicato. Sono molto contento di essere rimasto, ci aspetta una stagione molto impegnativa, ne siamo consapevoli, ma ci impegneremo ancora di più.

Ripartiremo da una buona base del gruppo di quest’anno ed io, come anche gli altri ragazzi, non vedo l’ora di ripartire per dare tutto alla causa giallorossa e conquistare altri grandi traguardi come abbiamo fatto in questi anni.”