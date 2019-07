Calcio serie C, Patrignani: "Cesena, ci divertiremo" - VIDEO

Il presidente Patrignani ha presentato la campagna abbonamenti del Cesena: "Puntiamo a ripetere i grandi numeri della scorsa stagione, con 8.364 abbonati". Da giovedì 25 luglio fino a sabato 10 agosto via alle vendite dedicate alle prelazioni. La vendita libera partirà martedì 13 agosto.

La campagna abbonamenti 2019/20 avrà una differenziazione nei prezzi interi tra vecchio e nuovo abbonato, allo scopo di premiare gli 8.364 che hanno dato fiducia un anno fa e che potranno pertanto beneficiare di uno sconto durante tutto il periodo.

Pur con un fisiologico incremento, legato alla nuova categoria, anche la campagna abbonamenti 2019/20 ha voluto agevolare al massimo la sottoscrizione delle tessere, con una politica di prezzi vantaggiosa per i settori più popolari. Con le eccezioni di Tribuna Numerata e Vip, infatti, l’incremento medio rispetto a un anno fa è di un euro a partita, considerando che l’abbonamento includerà tre partite in più.

Così in Curva Mare saranno sufficienti poco più di cinque euro a partita, nei distinti poco più di sette per il settore inferiori e meno di nove per quello superiori. Sono confermate in tutti i settori la tariffa promozionale “ridotto” - riservata a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e ragazzi tra 14 e 17 anni - e quella “junior” destinata agli under 14 (fino a cinque anni non compiuti l’ingresso è gratuito) che in Curva Mare passa da 13 a 10 euro e nei distinti resta invariata.

Per il settore distinti, sia inferiore che superiore, è previsto un “abbonamento famiglia” che dà diritto a tre ingressi (padre, madre e figlio under 14 o 18) a fronte di una spesa compresa tra 190 e 280 euro, e un risparmio che oscilla tra i 35 e i 50 euro.

Una novità è invece rappresentata dalla promozione concessa ai residenti fuori regione che potranno acquistare l’abbonamento con uno sconto del 50% sulla tariffa intero.

Come già comunicato a suo tempo, quanti hanno acquistato il pacchetto per le tre gare del campionato Europeo Under 21 e vi hanno effettivamente assistito, potranno vedersi scontato il costo (13 o 8 euro) al momento della sottoscrizione dell’abbonamento al campionato di serie C.

Sottoscrizioni presso il Centro Coordinamento Club

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la sede del Centro Coordinamento Club (in via Tito Maccio Plauto 540) che durante la fase di prelazione osserverà i seguenti orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (chiuso la domenica). Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0547 632502.