Calcio serie C, nuovo socio per il Cesena

Nuovo ingresso nella compagine societaria bianconera. Con l’ingresso di un’altra realtà del territorio, si allarga la Holding CFC SpA. A farne parte entra infatti Progetto Arredo Esterno, azienda forlivese che da ventidue anni progetta, realizza e installa strutture in legno. A rappresentarla all’interno del club sarà il suo titolare Cristian Barasa: “Ora ne divento anche socio ma del Cavalluccio sono prima di tutto un tifoso, seguendolo da sempre in Curva Mare. L’idea di un ingresso in società è maturata attraverso l’amministratore delegato del Cesena, Gianluca Padovani, che conosco da tanti anni e che mi ha prospettato questa opportunità: è un passo che faccio con grande entusiasmo, essenzialmente per passione e per offrire il mio contributo a chi ha dato continuità al calcio bianconero”.