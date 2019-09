Calcio Serie C, la Reggio Audace passa a Ravenna (1-2)

Esordio casalingo amaro per il Ravenna, sconfitto 1-2 al Benelli dalla Reggio Audace. La squadra di Foschi si è dimostrata eccessivamente prudente, andando in svantaggio al 54' per il guizzo vincente di Varone. I giallorossi reagiscono e pareggiano al 64' grazie a Nocciolini, che in sforbiciata di destro insacca su cross in area di Giovinco. Nel finale è però decisiva una papera del portiere Cincilla, impreparato all'81' su colpo di testa di Lunetta.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: